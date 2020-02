Zielona Góra. Pamiętacie, jak wyglądał dworzec PKP jeszcze 10 lat temu? Ale te zmiany robią różnicę. Aż trudno w to uwierzyć... [ZDJĘCIA]

Dziesięć lat temu tak wyglądały te wnętrza

A pamiętacie jeszcze dworzec PKP sprzed modernizacji? Bure ściany z tradycyjnym rozkładem jazdy przyczepianym do specjalnych tablic? Obiekt miał jednak jeden element, za którym trochę tęsknimy. Piękną panoramę miasta sprzed wieków. To naprawdę dodawało mu uroku! Szkoda, że po modernizacji ten charakterystyczny fragment odszedł do lamusa. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce jeszcze parę lat temu.