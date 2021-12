Zielona Góra. Park Poetów to doskonałe miejsce na świąteczny spacer

W Parku Poetów pojawiły się nowe budki i karmniki. To raj dla ptaków. Ale nie tylko. To jedno z ulubionych miejsc spacerowych zielonogórzan. Także zimą warto się tu wybrać z całą rodziną.

Park Poetów. Jest magicznie po... dawnych kopalniach

Park Poetów w Zielonej Górze to magiczne miejsce, z wąwozami, stawami, bogatą roślinnością i zwierzętami. O każdej porze roku wygląda tajemniczo, magicznie, Po prostu pięknie. Zawsze tak tu było. Bo park to przedwojenny teren rekreacyjny, o powierzchni około 101 hektarów, położony na terenach po dawnych kopalniach gliny na wschód od obecnej ul. Prof. Z. Szafrana, między końcem obecnej ul. Wazów i ul. Akademicką. Park Poetów zachwyca o każdej porze roku. Zimą także prezentuje się pięknie i bajkowo.

Park Poetów z nowymi budkami

- Wiele osób to powraca. Poznaję te same twarze, mówimy sobie dzień dobry, bo jesteśmy jakby takim fanklubem tego parku - śmieje się Aldona Jarocka z Zielonej Góry. - Zauważyłam, że pojawiły się teraz nowe budki dla ptaków i karmniki. To cieszy.

- Teraz jest tu taka cisza, spokój, że aż za bardzo. Ale to dobre miejsce, żeby przestać myśleć o problemach i się odstresować. Zachęcam innych do skorzystania z uroków tego miejsca - mówi Teresa Nadolna. - Najlepiej tu przyjść z kimś, kogo się lubi, wtedy korzyść podwójna z takiego spaceru. Miłego towarzystwo to dodatkowa dawka pozytywnej energii.

