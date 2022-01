Zielona Góra. Park Tysiąclecia ma być miejscem odpoczynku i poprawy zdrowia. Co się w nim zmieni? Leszek Kalinowski

Tu mamy nie tylko odpocząć, ale też poprawić swoje zdrowie. A to za sprawą tężni, ścieżki, po której przejdziemy boso, urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych czy zapachów roślin. Bo to m.in. znajdzie się w zrewitalizowanym Parku Tysiąclecia. Inwestycja rusza, bo zagwarantowane są pieniądze na to zadanie.