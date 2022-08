Zielona Góra. Parking wielopoziomowy przy palmiarni robi wrażenie. Ale budzi też obawy. Ale spokojnie to jeszcze nie koniec inwestycji Leszek Kalinowski

-Jezu, jaki on wielki?! Tyle betonu. Trochę to przytłacza - tak ocenia powstający parking wielopoziomowy przy palmiarni Aldona Falińska z Zielonej Góry. To jednak nie koniec inwestycji. Poczekajmy, aż pojawi się ażurowa elewacja i zielona strefa na górze. Może wtedy zielonogórzanka zmieni zdanie?