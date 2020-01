ZIELONA GÓRA. Pirat pędził mercedesem z ogromną prędkością. W terenie zabudowanym zwolnił do… 137 km/h

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego z grupy SPEED zatrzymali w czwartek (30 stycznia) o godzinie 18.40 na drodze krajowej nr 32 mężczyznę kierującego mercedesem. Policjanci zmierzyli prędkość samochodu, kiedy wjechał do miejscowości na trasie. Zarejestrowana prędkość to ponad 137 km/h . Mieszkańcowi Zielonej Góry, który dopuścił się tego wykroczenia, policjanci zatrzymali prawo jazdy , wystawili również mandat karny na kwotę 500 zł oraz przyznali 10 punktów karnych.

Od 2015 roku obowiązują przepisy zaostrzające sankcje wobec kierujących pojazdami, którzy popełnią najcięższe z naruszeń w ruchu drogowym. Mimo że przepisy obowiązują już ponad 4 lata, a w mediach temat jest często poruszany – wciąż jednak zdarzają się kierowcy, którzy o tym zapominają lub świadomie je lekceważą. Do zwalczania drogowego piractwa powołana została również w lipcu 2019 roku specjalna grupa SPEED .

Co zaskakujące, kiedy policjanci zatrzymali mężczyznę, przeprosił i podziękował za ich interwencję. Przyznał, że postąpił niewłaściwie i przyjmuje konsekwencje swojego postępowania.

387 mandatów za przekroczenie prędkości

Grupa SPEED powstała, by wychwytywać najbardziej agresywne zachowania na drodze. Grupa specjalistów ruchu drogowego wspomaga swoich kolegów we wszystkich jednostkach województwa. Są kierowani w miejsca najbardziej niebezpieczne, gdzie dochodzi do łamania przepisów prawa. Już kilka miesięcy działania tych funkcjonariuszy pokazuje, że powołanie takiej grupy było niezbędne.

Zielonogórscy policjanci z grupy SPEED od początku powołania do końca 2019 roku: