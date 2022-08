Zielona Góra. Po dwóch latach przerwy znów na Winobranie będzie korowód. I to jeszcze jaki! Każdy może w nim wziąć udział!

Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru zaprasza wszystkich do udziału w korowodzie. O strój nie musimy się martwić, pożyczy nam go na to wydarzenie teatr!

Tegoroczne Winobranie będzie wyjątkowe, nie tylko dlatego, że rozpocznie podwójne świętowanie miasta (800-lecia istnienia i 700-lecia nadania praw miejskich), ale i dlatego, że np. po dwóch latach przerwy wróci… korowód!

Czytelnicy „GL” pytają o Winobranie 2022 (3-11 września), a najczęściej o to, czy w tym roku będzie tradycyjny korowód. To widowisko zawsze ściągało do centrum miasta najwięcej mieszkańców, ich gości i turystów.

- Moja koleżanka chce przyjechać na trzy dni podczas Winobrania, ale zastanawiamy się, kiedy będzie najlepiej. Bo jeśli będzie korowód, to ona wtedy dotrze do nas na koniec świętowania – mówi Barbara Sobczyk z Zielonej Góry.

Murale, sceny, koncerty, czyli Winobranie 2022

Przez ostatnie dwa lata – z powodu pandemii koronawirusa – musieliśmy zapomnieć o korowodzie. Oznaczał on tłumy nie tylko wzdłuż głównych ulic, ale i na samej trasie. A przecież trzeba było zachować dystans. Pytamy więc dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury Agatę Miedzińską, czy w tym roku korowód jest planowany.

- Oczywiście, że tak. Wiemy, że nie tylko zielonogórzanie na niego czekają. Będzie on związany z podwójnym jubileuszem miasta – podkreśla A. Miedzińska. – Dla nas wszystkich to ważne wydarzenie, stąd podczas Winobranie wiele imprez i koncertów związanych właśnie z historią Winnego Grodu, z ważnymi wydarzeniami czy osobami.

Jak już zapowiadał prof. Czesław Osękowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego podwójnego świętowania, jedną z propozycji zgłoszonych przez mieszkańców upamiętniających 800-lecie miasta, jest wykonanie murali znanych piosenkarek, honorowych obywatelek Zielonej Góry: Urszuli Dudziak i Maryli Rodowicz. I na Winobranie pierwszy z nich będzie gotowy, a artystka zostanie zaproszona na jego odsłonięcie…

Wiemy też, że pojawi się w mieście więcej scen. Ale wróćmy do korowodu, by zaspokoić ciekawość naszych Czytelników.

Amerykańscy żołnierze w winobraniowym korowodzie

- Bardzo się cieszymy, że po dwóch latach przerwy znów odbędzie się korowód. Będzie miał historyczno-fantastyczny charakter – podkreśla Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru i organizator korowodu. – Wątki historyczne przewiną się przez wszystkie sektory, przejdziemy od Prasłowian przez różne etapy historii miasta, aż dojdziemy do rzeczywistości futurystycznej, nieodgadnionej przyszłości. Pojawią się aktorzy, reprezentanci teatrów ulicznych, formacje z całego kraju. Nie zabraknie Glinoludów, tancerek brazylijskich, przedstawicieli szkół, Domu Harcerza, winiarzy, stowarzyszeń, organizacji, szkół tańca. Zdradzę, że po raz pierwszy pojawią się też przystojni amerykańscy żołnierze!

To wyjątkowy korowód, bo jubileuszowy, weźmy w nim udział

Dyrektor teatru mówi, ze to wyjątkowy korowód, bo jubileuszowy. A że spragnieni jesteśmy dobrej zabawy i w każdym z nas jest dziecko, więc weźmy udział w tym barwnym wydarzeniu.

- Zapraszamy mieszkańców do kontaktu z nami, najlepiej z Magdą Pawlak albo ze mną (kontakt na stronie teatru). Powiemy, w jakim sektorze, gdzie i o której godzinie się spotkamy. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma stroju historycznego czy bajkowego, fantastycznego, to pożyczymy go z teatru – zachęca Robert Czechowski. – Bądźmy w tym ważnym dniu razem, życie jest krótkie, szkoda je marnować na kłótnie czy smutne rzeczy, bawmy się wspólnie!

Korowód przejdzie aleją Konstytucji Trzeciego Maja i rozpocznie się przy hotelu Ruben, przejdzie koło Planetarium Wenus, a zakończy u podnóża Winnego Wzgórza, przy Palmiarni.

