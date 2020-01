ZIELONA GÓRA. Po mieście jeździły... śpiewające autobusy. To radośni kolędnicy zachęcali zielonogórzan do wspólnego muzykowania [ZDJĘCIA]

- Myślałam, co to za radio tak ładnie gra, a to kolędnicy - mówi ze śmiechem pani Krystyna, która w piątkowe popołudnie wsiadła do jednego z zielonogórskich autobusów linii nr 8.

To właśnie w nich między godziną 15 a 17 zasiedli kolędnicy, by razem z pasażerami zaśpiewać kolędy i umilić im czas. Jak reagowali mieszkańcy? Najpierw zdziwieniem, a potem niektórzy przyłączali się do śpiewu.

Dobrze jest nieść radość

W rolę kolędników wcielili się uczestnicy Zielonogórskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych i Zielonogórskiego Kolędowania oraz zaproszeni goście.