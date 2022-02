Zielona Góra po raz kolejny przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

- W tym tygodniu lub na początku przyszłego będzie ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych - mówi Monika Ślesicka, kierownik Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - nastawiamy się, że będzie conajmniej czterech realizatorów z zakresu organizacji pozarządowych. Ostateczne namiary i nazwy organizacji, które zostaną wyłonione w konkursie będziemy mogli potwierdzić dopiero jak procedura się zamknie. Większość realizatorów z zeszłego roku deklarowała chęć kontynuacji, więc nastawiamy się, że będą to te same podmioty plus ewentualnie nowe, zainteresowane, które się w tym roku dowiedzą o takiej możliwości.