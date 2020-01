ZIELONA GÓRA. Poczekalnie w Centrum Przesiadkowym MZK zamieniają się w noclegownię

Centrum Przesiadkowe MZK miało służyć wszystkim mieszkańcom, jednak z poczekalni w większości korzystają tylko osoby bezdomne. W środku czasami nie da się wysiedzieć, bo unosi się tak nieprzyjemny zapach, więc marzniemy na dworze - apelują pasażerowie.

Zielonogórskie centrum przesiadkowe działa od czerwca 2019 roku. Mieszkańcy czekali na ten nowoczesny obiekt z niecierpliwością. Mieli nadzieję, że będzie on nową wizytówką miasta i rzeczywiście, do pierwszych przymrozków byli z niego niezmiernie dumni.

Gdy tylko zrobiło się chłodniej, w poczekalni zaczęli pojawiać się bezdomni. Sama ich obecność nie przeszkadza zielonogórzanom, ale właśnie ich uciążliwe zachowanie: palenie papierosów i picie alkoholu w poczekalniach, zaczepianie przechodniów. Do tego wszystkiego dochodzi nieprzyjemny zapach, który unosi się w pomieszczeniach.

- Jak otworzyli centrum, to wchodząc do poczekalni czuć było zapach świeżo mielonej kawy. A teraz?_W środku nie da się wysiedzieć. To bardzo przykre, że miejsce, które miało służyć mieszkańcom powoli zamienia się w noclegownię. Szkoda, bo to taki piękny obiekt - mówią Ewa i Jerzy, emeryci ze Starego Kisielina, którzy codziennie korzystają z komunikacji miejskiej. W rozmowie z nami przyznali, że wolą czekać na autobus na dworze.

- Jak są trzeźwi i się grzecznie zachowują, to nie ma problemu. Przecież oni też muszą się gdzieś podziać. Gorzej jak przychodzą pijani. Myślę, że tylko zatrudnienie ochrony może tu coś zdziałać - dodaje pan Marek, którego spotkaliśmy przy centrum przesiadkowym. Na miejscu sami przekonaliśmy się, że skala problemu jest na prawdę ogromna. W obu poczekalniach spały osoby bezdomne. Ludzie wchodzili do środka i chwilę później wychodzili na zewnątrz. Mężczyzna pod wpływem alkoholu zaczepiał młodzież czekającą na autobus.

Barbara Langner, Dyrektorka MZK zapewnia, że obiekt jest monitorowany na bieżąco. - Zauważone i zgłaszane przez korzystających z Centrum Przesiadkowego naganne zachowania osób przebywających w tym obiekcie są kierowane do Policji, Straży Miejskiej i Hertza. Patrole interweniujące wypraszają uciążliwe osoby z poczekalni. Zdarza się jednak, że osoby postronne stają w ich obronie - wyjaśnia B. Langner.