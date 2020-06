Zielona Góra. Podczas weekendu mamy trzy koncerty! Wszystkie odbędą się na placu Teatralnym w centrum miasta

Konrad Bebiołka - jest młodym gitarzystą i wokalistą. Na swoim koncie ma dwie Epki: „Barwy” oraz „Kokon” które są nostalgiczne i bardzo emocjonalne. Klimatyczny i charakterystyczny wokal w połączeniu z dźwiękami gitary akustycznej, tworzą nastrojowe, pełne ciepła kompozycje. Podczas swoich koncertów zapętla dźwięki na looperze. Konrad grał na takich wydarzeniach jak: Spring Break Festival, Carphatia Rzeszów Festival. Wystąpił również w ramach akcji Sofar Sounds Poznań. Supportował grupę SNOWMAN oraz Piotra Bukartyka. Nowy singiel artysty pod tytułem „Gin i Czeski Film” zakwalifikował się do programu My Name is New wytwórni płytowej, agencji koncertowej Kayax.