Zielona Góra. Położna Elżbieta Kurpisz podbiła serce mam. Te po raz kolejny okrzyknęły ją najlepszą położną w naszym województwie

Położna Elżbieta Kurpisz została doceniona w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Akademię Malucha Alantan. Co ważne, wyboru dokonują same mamy. A te wypowiadają się o zielonogórskiej położnej w samych superlatywach, doceniając jej wrażliwość i umiejętność pochylenia się nad każdym pacjentem. I nazywają ją… przyszywaną ciocią swoich dzieci.

Będzie świętować 25 lat pracy zawodowej

Elżbieta Kurpisz skończyła szkołę położnych w Lublinie w 1991 r. W latach 90. przeniosła się do Zielonej Góry i od tego czasu jest już związana z pododdziałem patologii ciąży Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. W tym roku będzie obchodziła jubileusz 25-lecia pracy zawodowej.

Pani Elżbieta podkreśla, że w jej pracy liczy się uśmiech dla pacjenta. A położna bardzo lubi to, co na co dzień robi.