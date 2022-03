Zielona Góra pomaga Ukrainie. Dziennie przewija się tutaj około stu wolontariuszy. Przychodzi kilkaset osób potrzebujących pomocy

– Proszę sobie wyobrazić, że trafiamy na dworzec centralny np. w Berlinie z torebką i dokumentami, bo nie było czasu, żeby się spakować. To, czego potrzebujemy to jest to, co jest potrzebne uchodźcom z Ukrainy – wyjaśnia obrazowo Patrycja Racinowska-Kołłątaj. – Ktoś chce się poczuć czysto po czterech, czy pięciu dniach podróży. Ktoś pierwszy raz po kilku dniach może ściągnąć buty. Potrzebuje kosmetyków, skarpetek, bielizny.

Patrycja to jedna z wielu osób zaangażowanych w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Przy ul. Dolnej 6 w Zielonej Górze zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie Katarzyna Prokopyszyn otworzyła miejsce pomocy.

– Urodziłam się po to, żeby działać – przyznaje pani Kasia. – Mam taki charakter, że im więcej robię, tym więcej mam energii.

A tej energii potrzeba bardzo dużo. W weekend na Dolną przychodziło po 500 - 600 osób dziennie. W pozostałe dni tygodnia przychodzi po 300.