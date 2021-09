Zielona Góra. Problem z drobnymi elektrośmieciami zniknie, w mieście pojawią się specjalne pojemniki

O ile przeciętny mieszkaniec pralkę czy lodówkę zmienia raz na kilka lat i może je oddać przy dostawie nowej, o tyle z drobnicą jak np. z żarówkami jest inaczej. Lądują w odpadach zmieszanych, bo nikt nie będzie z 1 czy 2 żarówkami, 5 płytami CD jechał do PSZOKu. – zauważa zielonogórzanin. - Takie punkty powinny powstać na osiedlach, by mieszkańcy mieli do nich blisko. Oczywiście powinno to być połączone z akcją uświadamiającą o szkodliwości elektrośmieci i co istotne, żeby to chwyciło, to tego typu pojemniki muszą być systematycznie opróżnianie.