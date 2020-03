Zielona Góra. Przejedziesz już ścieżką aż do mostu w Cigacicach. A gdzie powstaną kolejne trasy dla rowerów? [ZDJĘCIA]

W Zielonej Górze w tym sezonie na mieszkańców czekać będzie 400 rowerów miejskich na 40 stacjach. W trakcie zimowej przerwy wszystkie jednoślady przeszły przeglądy techniczne. Tam, gdzie było to potrzebne, wykonano niezbędne naprawy, wymieniono uszkodzone elementy.

- Osoby, które po raz pierwszy będą chciały skorzystać z roweru miejskiego, mogą zarejestrować się korzystając ze strony internetowej systemu lub aplikacji mobilnej - wyjaśniają przedstawiciele firmy Nextbike. - Podobnie jak w zeszłym roku, rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej, terminala (wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami) lub kontaktując się z BOK. Sezon roweru miejskiego potrwa dziewięć miesięcy - do końca listopada.

Nowe ścieżki rowerowe w Zielonej Górze

W Zielonej Górze powstaje też coraz więcej ścieżek rowerowych. O tym, że bez problemu dojedziemy do wielu sołectw, na pewno już wiecie. Świetna trasa rowerowa prowadzi do Zielonej Góry Ochli, Zielonej Góry Zatonia (warto się nią przejechać, by zobaczyć, jakie zmiany zachodzą przy pałacu, w pięknym parku). Spieszymy też z informacją, że gotowa jest cała ścieżka rowerowa przez Zieloną Górę Zawadę, aż do mostu w Cigacicach. Przypomnijmy, że tutaj prace zostały na jakiś czas wstrzymane. Poprzednia firma, odpowiedzialna za inwestycję, zbankrutowała. Mieszkańcy denerwowali się, że tygodniami nic się tu nie działo. Szczególnie irytował ich bałagan w samej Zawadzie, co utrudniało codzienne poruszanie się po sołectwie. Miasto ogłosiło więc nowy przetarg. Wyłoniono kolejnego wykonawcę. Trasa jest gotowa, wygodna i dojedziemy nią aż do przeprawy.