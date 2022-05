Zielona Góra. Przychodnia nadal czeka na lekarza. Obniżono warunki najmu. Czy tym razem uda się skusić medyków?

Nowo wybudowana przychodnia zdrowia w Zielonej Górze Ochli nie ma szczęścia do lekarza. Kilka razy ogłaszano przetarg. Bez skutku. Teraz mieszkańcy przedstawili swoją propozycję najmu. Czy tym razem się uda i przetarg zakończy się sukcesem?

Przychodnia zdrowia w Zielonej Górze Ochli to wielkie marzenie mieszkańców. Mówili o nim jeszcze przed 2015 rokiem, kiedy doszło do połączenia miasta z gminą. Przeszkodą w realizacji planów były pieniądze. Nagle się pojawiły - jako bonus połączeniowy. Mieszkańcy zdecydowali, że przeznaczą go właśnie na budowę nowoczesnej przychodni. To był priorytet.

[g]/16323347[/polecane]

Przychodnia zdrowia nowa i nowoczesna

Nowoczesny obiekt udało się wybudować. Natomiast większym problemem okazali się lekarze, którzy objęliby opieką mieszkańców Ochli i sąsiednich sołectw. Kolejne przetargi nie przynosiły rezultatów.

Na zebraniu sołeckim, które odbyło się 25 kwietnia br., przedstawione zostały nowe minimalne wymagania w przetargu.

- W ostatnich dwóch nie było żadnych ofert. Przedstawiciele sołectwa Ochla z panią sołtys radą dzielnicy Nowe Miasto - Dorotą Bojar na czele przesłali do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej swoją propozycję zmniejszenia wymogów (chodzi o godziny i dni otwarcia oraz liczbę lekarzy - co jest uzależnione od ilości zgłoszonych do przychodni pacjentów. Wcześniej było to uzależnione od czasu otwarcia przychodni - pierwsze pół roku jeden lekarz przez min 3 dni w tygodniu po 4 godz., w drugim półroczu jeden lekarz przez min 5 dni w tygodniu po 4 godz. i od drugiego roku od podpisania umowy - dwóch lekarzy w tym jeden pediatra od 5 dni w tygodniu od 8:00-18:00 ) – mówi Paweł Wysocki z ZGM w Zielonej Górze. Zdecydowano, że tak pomniejszone wymagania muszą być omówione na zebraniu sołeckim i przegłosowane przez mieszkańców. Tak też się stało. Mieszkańcy na zebraniu sołeckim przegłosowali te wymogi.

Nowo wybudowana przychodnia zdrowia w Zielonej Górze Ochli Mariusz Kapała

Poprawka wiceprezydenta nie zyskała aprobaty mieszkańców

Jak wyjaśnia Paweł Wysocki, mieszkańcy nie zgodzili się jednak na przegłosowanie jednej z poprawek zaproponowanych przez wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, aby niezależnie od liczby przyjętych pacjentów (złożonych deklaracji) po 5 latach od dnia podpisania umowy najmu, przychodnia była otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

- Wtedy mieszkańcy Ochli po przegłosowaniu tego na zebraniu sołeckim mieliby możliwość wnioskowania o wypowiedzenie umowy najmu przez ZGM – dodaje radny. - Po przyjętych warunkach istnieje ryzyko, że lekarz w przychodni przez lata będzie przyjmować tylko 3 dni w tygodniu po 4 godziny (oczywiście jest to uzależnione od liczby osób, które złożą deklaracje, co opisałem we wcześniejszym mailu).

Nowa oferta na przychodnię zdrowia