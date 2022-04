Zielona Góra. Przyjdź w czwartek na spotkanie! I miej wpływ na losy Lubuskiego Trójmiasta Leszek Kalinowski

Lubuskie Trójmiasto tworzy dziś 9 gmin. W czwartek w Centrum Przyrodniczym o godzinie 17.00 rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju Mariusz Kapała Archiwum GL Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Chcesz mieć wpływ na to, jak zmieniać się będzie Lubuskie Trójmiasto? Przyjdź w czwartek, 21 kwietnia, o godz. 17.00 do Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, gdzie odbędą się konsultacje społeczne w sprawie losów stowarzyszenia i zmian w tworzących go dziewięciu gminach.