Zielona Góra. Rada miasta przyjęła apel w sprawie przywrócenia na stanowisko dyrektora Medyka

Na początku sesji przewodniczący rady Piotr Barczak mówił o sytuacji na Ukrainie, o cierpieniu wielu osób, o pomocy, jakiej udzielają uchodźcom Polacy. Razem z prezydentem bardzo za nią dziękowali i przekazali Związkowi Ukraińców symboliczny kosz żółto-niebieskich kwiatów.

Przed rozpoczęciem obrad radni chcieli wprowadzić do porządku obrad dwa apele. Jeden zgłosiła Koalicja Obywatelska i dotyczył on podjęcia odpowiednich działań przez rząd w sprawie pomocy uchodźcom. Dokument nie został jednak wprowadzony do porządku obrad, większość radnych na to się nie zgodziła. Z kolei klub Zielona Razem zgłosił apel dotyczący przywrócenia dyrektora Medyka do pracy.