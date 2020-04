Zielona Góra. Radni poparli rozwiązania prezydenta Janusza Kubickiego w sporze o pomoc lokalnym firmom

Na wcześniejszej nadzwyczajnej sesji, 24 kwietnia, rady ich projekt przegrał jednak z uchwałą przygotowaną przez prezydenta Janusza Kubickiego, który stawiał na większą uznaniowość magistratu w tym zakresie. - My nie idziemy w stronę, którą poszło ministerstwo, dla całych grup, my traktujemy tę pomoc indywidualnie. Sytuacje są bowiem bardzo różne - przekonywał Kubicki.

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze starciem dwóch różnych wizji tego, w jakiś sposób miasto będzie pomagało lokalnym przedsiębiorcom. Radni Koalicji Obywatelskiej od początku stali na stanowisku, że potrzeba tutaj rozwiązania systemowego, które będzie dawało jasne informacje, czy miejska pomoc obejmie daną firmę, a jeśli tak to w jakim zakresie. – Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogły planować swoje działania. Unikniemy również jako miasto oskarżeń o stronniczość – argumentowali radni KO.

Pomysł Koalicji Obywatelskiej

We wtorek, 28 kwietnia, politycy KO, na nadzwyczajnej sesji rady miasta jeszcze raz próbowali przekonać pozostałych radnych do swojej wizji. W sprawę zaangażował się radny Adam Urbaniak z Platformy, który przygotował kolejną propozycję uchwały.

- W naszym nowym projekcie jest to, co chciał zawrzeć prezydent, ale jest tez rozwiązanie systemowe – tłumaczy Urbaniak. – Uchwała przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli starać się o pomoc w oparciu o mechanizmy i narzędzia zawarte w tarczy antykryzysowej. To mogą być np. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jeśli, dana firma nie będzie kwalifikowała się, aby z nich skorzystać będzie wtedy mogła zwrócić się indywidualnie o pomoc do prezydenta miasta. W ten sposób stworzymy dwie ścieżki ubiegania się o takie wsparcie.