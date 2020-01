ZIELONA GÓRA: Radni zagłosowali za podwyżkami i rozszerzeniem strefy płatnego parkowania [ZDJĘCIA]

Jak mówił wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk - nowy projekt uchwały jest kompromisem między wszystkimi klubami radnych.

Co się zatem zmieniło w stosunku do pierwotnych propozycji, zawartych w projekcie?

- Prezydent ujął część postulatów klubu radnych PiS. Np.niższą cenę pierwszej i kolejnych godzin postoju i płatny postój nie od godz.8.00, ale od godziny 9.00, nie do godz.18.00, lecz 17.00. - mówi radny Jacek Budziński. - Rozszerzono także parkowanie pierwszą godzinę za darmo do uliczek wokół ryneczku przy ul.Owocowej. Tak też będzie funkcjonował parking przy szpitalu na ul.Wazów. Parking przy Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta i nowy parking przy szpitalu przy ul. Podgórnej będą poza strefą, czyli bez opłat. Likwiduje się możliwość darmowego parkowania przez godzinę przy dworcu PKP.

- Ponadto jako KO przystępujemy do uzupełnienia uchwały: dla małych i średnich firm będziemy w ciągu miesiąca przedstawiali propozycje - mówi radny Marcin Pabierowski. - Aby koszty były mniejsze dla firm z centrum.