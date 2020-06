Zielona Góra. Radny Legutowski oskarża prezydenta. Prokuratura zbada sprawę

Na początku roku informowaliśmy o konflikcie pomiędzy prezydentem Januszem Kubickim a radnym Dariuszem Legutowskim. Włodarz Zielonej Góry nazwał radnego kłamcą, oszustem i manipulatorem. Później jednak za te słowa przeprosił, ale radny zamierza dochodzić sprawiedliwości przed sądem.

Obraźliwe słowa we wpisie na Facebooku Konflikt między Dariuszem Legutowskim a Januszem Kubickim rozegrał się w związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kąpielowej. - Radny jest kłamcą, oszustem i manipulatorem - to jedno ze zdań w poście, jakie prezydent Zielonej Góry zamieścił w związku z całą sprawą na swoim koncie na Facebooku. Włodarz miasta przeprosił jednak później radnego. - Przepraszam Dariusza Legutowskiego za mój wpis. Moim zdaniem w życiu nie warto patrzeć wstecz, nie warto się kłócić. Nienawiść nie jest paliwem do życia – to część oświadczenia opublikowanego w mediach społecznościowych. Radny przeprosiny oficjalnie przyjął, ale i tak zgłosił sprawę do prokuratury. - Te słowa były bolesne, szczególnie że znamy się ze szkolnej ławki. Przeprosiny w formie postu na Facebooku są niewystarczające w takiej sytuacji. Rozumiem, że prezydent rządzi miastem z poziomu mediów społecznościowych codziennie zamieszczając nowe wpisy, ale w ten sytuacji to o wiele za mało - zauważa Legutowski. – Zostałem obrażony, jako miejski urzędnik wykonujący swoje obowiązki, przez innego urzędnika. To nie jest prywatna sprawa – dodaje.

Nie możemy się godzić na taki język w przestrzeni publicznej, jest zbyt wiele hejtu, który może prowadzić do tragedii. Radny Legutowski złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, ale ta po rozpatrzeniu zgłoszenia odmówiła wszczęcia dochodzenia. – Odwołaliśmy się w tej kwestii do sądu. 16 czerwca sąd przychylił się do naszego wniosku i nakazał prokuraturze ponownie zbadanie sprawy. Jeśli to nie przyniesie żadnego efektu można jeszcze złożyć pozew cywilny. Nie możemy się godzić na taki język w przestrzeni publicznej, jest zbyt wiele hejtu, który może prowadzić do tragedii – argumentuje swoją decyzję radny.

Sprawa znów w prokuraturze? Nieco inaczej niż radny do sprawy podchodzi sama prokuratura. - Potwierdzam, że 16 czerwca odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Zielonej, podczas którego rozpoznane miało być zażalenie złożone przez pokrzywdzonego o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie jednego z radnych przeciwko prezydentowi – informuje prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik prokuratury okręgowej.

Sąd po zapoznaniu się z przedłożonymi aktami oraz zażaleniem uznał się niewłaściwym do rozpoznania tego zażalenia. - Sąd po zapoznaniu się z przedłożonymi aktami oraz zażaleniem uznał się niewłaściwym do rozpoznania tego zażalenia, gdyż zgodnie z przepisami, w sprawach z oskarżenia prywatnego właściwym do rozpoznania takich zażaleń jest prokurator nadrzędny, w tym przypadku prokurator okręgowy w Zielonej Górze – twierdzi Fąfera. - Obecnie akta tej sprawy wraz z zażaleniem przekazane zostaną z sądu do rozpoznania prokuratorowi okręgowemu. Decyzji w tej sprawie należy spodziewać się do końca czerwca br.

Stanowisko prezydenta Zielonej Góry Prezydent Janusz Kubicki nie chce komentować całej sprawy. Już wcześniej w rozmowie z nami deklarował, że woli skupić się na pozytywnym działaniu na rzecz miasta, zająć się kolejnymi inwestycjami, współpracować z radnymi, którzy wykazują prawdziwą chęć do pracy dla zielonogórzan. W swoich przeprosinach wobec radnego napisał również: „na koniec przesłanie dla wszystkich nienawiść, zazdrość, kłamstwo, obłuda to złe uczucia i potrafią nas zabijać. Szkoda życia na coś takiego.”

Zarówno post obrażający radnego, jak i przeprosiny prezydenta, 19 czerwca wciąż były widoczne na Facebooku.

