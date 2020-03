Zielona Góra. Ratownicy LPR uziemieni. Śmigłowcem leciał 4-letni chłopiec zakażony koronawirusem. Jego babcia zataiła informacje

Dziecko zostało przywiezione do nas w piątek po południu z raną ciętą, szarpaną głowy

- Dziecko zostało przywiezione do nas w piątek po południu z raną ciętą, szarpaną głowy – powiedziała Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. – Trafiło na SOR, a konkretnie do ambulatorium chirurgicznego, które jest przy SOR-ze. Stamtąd zostało skierowane na blok operacyjny. Później, do poniedziałku przebywało na oddziale chirurgii i urologii dziecięcej. Do szpitala przyjechał razem z babcią. Sprawdzano, czy chłopiec i jego babcia mogli być narażeni na kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Babcia odpowiadała na pytania lekarzy. Zaprzeczyła, jakoby dziecko mogło mieć kontakt z kimś narażonym na zakażenie koronawirusem. Mimo wszystko chłopcu został zrobiony test. Pierwszy wynik był pozytywny - podsumowała.