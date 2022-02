Zielona Góra razem z Ukrainą. Odbędzie się wiec poparcia. ,,To już nie konflikt, to prawdziwa WOJNA" - pisze prezydent Kubicki

,,To już wojna"

Prezydent wspomniał też II wojnę światową i napisał, że historia lubi się powtarzać...

- Tak samo zaczęła się II Wojna Światowa, Hitler przy milczącej akceptacji zajął co chciał, a potem… Setki tysięcy, miliony ofiar. Jest przysłowie: "historia lubi się powtarzać"… STOP i jeszcze raz STOP. Muszą być wprowadzone drastyczne sankcje dla Rosji, i to nie takie kosmetyczne w stylu zabronimy 30 lutego wjeżdżać do Europy, nie sprzedamy ci tego czego nie chcesz kupić itp. Cały cywilizowany świat musi powiedzieć DOŚĆ, DOŚĆ. Koniec współpracy, sankcje w zakresie współpracy kulturalnej, naukowej, sportowej to ewidentne minimum. Nie wyobrażam sobie, żeby np. Putin kazał Polskiej reprezentacji piłki nożnej grać w Ługańsku. A my to zrobimy. Jak by to wyglądało? Wiemy, że Rosja ma kupę kasy, ale … ale to są krwawe pieniądze. Nie może być zgody na to, aby kasa pozwalała na wszystko - napisał J. Kubicki.