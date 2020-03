Zielona Góra. Rondo Rady Europy będzie przebudowane, aby usprawnić ruch drogowy

Jak informuje wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk magistrat przygotował już projekt oraz zdobył niezbędne pozwolenia dotyczące prac budowlanych przy rondzie Rady Europy.

- Najważniejszą zmianą w tym miejscu byłoby stworzenie dodatkowego, drugiego pasa zjazdowego w ul. Sulechowską, która prowadzi do centrum Zielonej Góry. Obecnie bardzo dużo kierowców dojeżdża do ronda od strony ul. Rzeźniczka i marketu Auchan. To są osoby, który w dużej mierze kierują się właśnie do centrum. Uważamy, że ten drugi pas ułatwi im przejazd, dzięki czemu ruch na rondzie będzie odbywał się w szybszym tempie – tłumaczy Kaliszuk. I dodaje, że urząd rozważał również poszerzenie zjazdu w ul. Poznańską prowadząca do Chynowa, uznano jednak, że na razie nie jest to konieczne.

PRZEBUDOWA W POŁOWIE ROKU?

Kiedy mogłyby się rozpocząć prace budowlane? – Chcielibyśmy je połączyć z budową ścieżki rowerowej, która połączy Zawadę z Trasą Północną. Ta inwestycja została zaplanowana na 2020. Okres letni wydaje się najdogodniejszym terminem, bowiem wtedy ruch jest mniejszy. Roboty mogłyby, więc ruszyć już w połowie roku – twierdzi wiceprezydent.