Zielona Góra. Ruszyły zapisy na 14. Bieg "Policz się z cukrzycą"! Ten odbędzie się w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Stoiska z bezpłatnymi badaniami! Piękne koszulki i wspaniała energia! - tak do zapisów na 14. Bieg "Policz się z cukrzycą", zachęca jeden z jego organizatorów Radosław Brodzik. – Dobrze rozpoczynać rok od dobrych uczynków! - dodaje jeszcze zielonogórski społecznik. - Dobro wraca, a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wzywa.

Gdzie zapisać się na 14. Bieg "Policz się z cukrzycą"?

Na stronie internetowej: www.super-sport.com.pl ruszyły już zapisy na 14. Bieg „Policz się z cukrzycą”, który organizowany jest właśnie w ramach Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy. Bieg odbędzie się 12 stycznia 2020 roku, w dniu finału WOŚP w Zielonej Górze. Zgłoszenia do 14. Biegu „Policz się z cukrzycą” będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 7 stycznia 2020 r. do północy.