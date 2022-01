Zielona Góra. Sesja rady o stadionie żużlowym, miejskim rowerze, zadaniach z budżetu obywatelskiego

Radni Marcin Pabierowski i Sławomir Kotylak (Koalicja Obywatelska) pytali prezydenta Janusza Kubickiego, dlaczego z miasta znika infrastruktura rowerowa.

- Zakończył się trzyletni kontrakt z operatorem. Umowy nie można było przedłużyć. Teraz trzeba ogłosić nowy przetarg – tłumaczył gospodarz Zielonej Góry. – Dlatego operator zdemontował wszystko, co było jego własnością.

Radni pytali dalej, czy nie lepiej więc, by miasto było właścicielem infrastruktury, a operator tylko by nią zarządzał?

- Żadne miasto samo nie prowadzi miejskich rowerów. Sytuacja na rynku jednak się zmienia. Chcemy sobie dać czas, dwa lata, na rozważenie różnych możliwości. A przez ten czas powierzyć rowery operatorowi, który zajmie się nimi. Być może będzie to ten sam, co dotychczas. Przecież się sprawdził – podkreśla Janusz Kubucki. – To jednak rozstrzygnie przetarg.