Zielona Góra. Skala zniszczeń w parku linowym w Dolinie Gęśnika większa niż pierwotnie przypuszczano!

O tym, że w parku linowym w Zielonej Górze doszło do dewastacji powiadomił nas Czytelnik. Uszkodzona została lampa, krawężniki, nasadzenia oraz ścieżka przy parku. Sprawą od razu zajęła się policja. Początkowo podejrzewano, że ktoś jeździł quadem po całym terenie parku. Dosyć szybko okazało się, że nieznany sprawca "pożyczył" koparkę z pobliskiego placu budowy i wykonał nocny rajd, który zakończył się wyrządzeniem licznych szkód.

Uszkodzone liny nośne

Jak informuje Robert Jagiełowicz, dyrektor MOSiR Zielona Góra, który odpowiada za teren "Gęsich Tarasów" szkody, które wynikły z marcowego rajdu wandala są większe niż pierwotnie zakładano. - Ostatnie badania techniczne wykazały, że uszkodzeniu uległy również liny nośne w parku. To już jest niestety poważniejsza naprawa do wykonania. Czekamy teraz na dokładną wycenę, sprawę skierujemy do ubezpieczyciela, aby pokrył koszty naprawy - twierdzi Jagiełowicz. MOSiR szacuje, że te wydatki mogą sięgnąć nawet 10 tys. zł.