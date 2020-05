Zielona Góra. Sklepy znanych marek pozostają zamknięte. Gdzie poza Reserved nie zrobimy zakupów?

Już w ubiegłym tygodniu mówiło się o tym, że Empik i Reserved nie powrócą w pełnym składzie do galerii handlowych. W naszych miastach zamknięte są też inne sklepy znanych marek. Dlaczego?

Właściciele firm chcą zmian. Nie otwierają wszystkich sklepów

Z medialnych doniesień wynikało, że właściciele takich firm jak Empik, czy Reserved (a dokładniej to LPP) uznali m.in. za konieczne negocjowanie nowych warunków najmu powierzchni handlowych w galeriach. Z pierwszych informacji wynikało, że zamkniętych będzie (na pewno na początek) 40 salonów Empik i 29,5 proc. wszystkich sklepów Reserved w Polsce. Teraz wiemy, że nie otwierają się też wybrane sklepy takich marek, jak Sinsay, House, Cropp, czy Mohito (one należą do LPP jak Reserved).