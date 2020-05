Zielona Góra. Sphinx idzie pod młotek. Licytacja odbędzie się pod koniec maja. Znamy już szczegóły

Mieszkańcy miasta nie mogą się nadziwić, że tak dobra restauracja w tak dobrym miejscu nie będzie dalej funkcjonować. - A może ktoś to kupi i dalej poprowadzi tę samą działalność? - kalkulują. - Czy to przez koronawirusa i zamknięcie lokali gastronomicznych czy były inne powody? Nieważne, szkoda, że to koniec...

Cztery lokale idą pod młotek. Licytacja 29 maja

Informacje do publicznej wiadomości o licytacji przekazał komornik sądowy Tomasz Karpiński. Na licytację komornik wystawił cztery lokale przy deptaku, które do tej pory związane były z funkcjonowaniem restauracji Sphinx. Pierwsza licytacja lokali, należących do spółki Faraon, odbędzie się 29 maja o godzinie 11.00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze przy placu Słowiańskim 2. Co konkretnie idzie pod młotek? Lokal gastronomiczny znajdujący się na parterze, z częścią socjalną dla załogi na pierwszym piętrze, na którą składają się: lokal mieszkalny (pokój, kuchnia) o łącznej powierzchni 35,6 metrów kwadratowych, lokalu mieszkalnego trzypokojowego z kuchnią i łazienką o łącznej powierzchni 79,38 metrów kwadratowych, lokalu niemieszkalnego - sala sprzedaży, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie socjalne, wc o łącznej powierzchni 75,5 metrów kwadratowych, lokal niemieszkalny, składający się z sali sprzedaży, magazynu, wiatrołapu o łącznej powierzchni 115,5 metrów kwadratowych.