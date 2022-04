Zielona Góra. Spotkanie z Danielem Olbrychskim. Nie tylko o filmach, sporcie i Łagowie

Daniel Olbrychski podczas spotkania w Muzeum Ziemi Lubskiej wspominał swoje sportowe sukcesy i maturę, do której nie bardzo chciała go dopuścić rada pedagogiczna. Za był tylko wuefista i nauczycielka języka francuskiego. Ale udało się i zdał egzamin dojrzałości, a następnie dostał się do szkoły teatralnej. Choć na wszelki wypadek papier złożył też do akademii wychowania fizycznego.