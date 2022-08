Zielona Góra. Strefa malucha w ogrodzie botanicznym. Tu nie mam miejsca na nudę!

Kto najczęściej odwiedza ogród botaniczny i Bajkową Zagrodę? Odpowiedź jest prosta: dzieci z rodzicami. I to właśnie z myślą o nich otwarto właśnie nową strefę atrakcji z dmuchańcami i zabawkami. Znajdziemy ją zaraz po wejściu do ogrodu. Teren jest zacieniony, więc nawet w słoneczne dni można się tu bawić do woli.