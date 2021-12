Zielona Góra. Święta Bożego Narodzenia. Jak je spędzimy? Ile na nie wydamy? Zobaczcie, co nam powiedzieli Lubuszanie!

Pytani przez nas zielonogórzanie, jak spędzą święta, odpowiadali najczęściej, że w domu. Dlaczego?

- No jakże to? Taka tradycja. Zawsze spędzałam święta w domu i nic tego nie zmieni – mówi Ewa Jabłczyński – Kuc. – Nie wyobrażam sobie, bym miała gdzieś wyjechać. Moje dorosłe już dzieci też są tak przyzwyczajone, że święta muszą być w domu, z najbliższymi. Raz moja córka pojechała w góry i tak cały czas wisiała na telefonie. Potem mówiła, że dla niej to nie były święta.