Zielona Góra świętowała Międzynarodowy Dzień Rodziny. Na deptaku zrobiło się kolorowo, gwarnie i bardzo wesoło. Co się działo?

Co roku, 15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. To dobra okazja do przypomnienia sobie, jak ważna jest rodzina i do podziękowania za obecność swoim najbliższym – nie tylko dzieciom, ale także rodzicom, rodzeństwu czy dziadkom. Od kilku lat do obchodów przyłącza się także Zielona Góra. ZGrana Rodzina i Zielonogórski Ośrodek Kultury po raz kolejny przygotowali mnóstwo atrakcji! Co się działo?

Zobacz fotorelację z wydarzenia!