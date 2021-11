Zielona Góra. Tak się robi rekord świata w rapowaniu bez przerwy! Radosław Rademenez Blonkowski zdradza nam tajemnicę Leszek Kalinowski

Walczył jak lew. O 6.00 rano przyszedł megakryzys. Myślał, że odleci. Wtedy usłyszał krzyki: - Radek, nie śpij! Dasz radę! Nie mógł zawieść rodziny, przyjaciół. Wszystkich tych, którzy pomagali mu pobić rekord świata. Pierwsza podbiegła do niego żona: - Kocham Cię! Wiedziałam, że się uda. Zrobiłeś to! Rademenez: - No i wtedy się poryczałem…