Zielona Góra. Tak Winne Wzgórze i palmiarnia zmieniały się przez lata. Zobacz te zdjęcia! Leszek Kalinowski

Zielonogórska Palmiarnia i Winne Wzgórze wczoraj i dziś w obiektywach Zbigniewa Rajche (zdjęcia archiwalne) i Jacka Katosa (zdjęcia z 7 czerwca 2022 roku). Archiwum Zbigniew Rajche/Jacek Katos Zobacz galerię (153 zdjęcia)

Winne Wzgórze to symboliczne miejsce Zielonej Góry. Zapraszamy na nie gości, by pokazać Palmiarnię i jedyną w Polsce winnicę w środku miasta. To tu też Czytelnicy „Gazety Lubuskiej” odnaleźli środek Winnego Grodu. Starsi pamiętają, jak Winne Wzgórze wyglądało i zauważają, jak bardzo się zmieniło. Warto zobaczyć to na zdjęciach!