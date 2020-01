ZIELONA GÓRA. Tak zmienia się mapa miasta. Tych budynków już nie zobaczysz w Zielonej Górze [ZDJĘCIA]

Mapa w Zielonej Górze zmienia się nieustannie. Stare budynki są wyburzane. W ich miejsca powstają nowe inwestycje. Zapraszamy was na krótką podróż w przeszłość. Hotel Polan, budynki Lumelu, Hala Ludowa, kamienice... Pamiętacie jeszcze te budynki, które do niedawna można było spotkać w Zielonej Górze? Może macie z nimi jakieś wspomnienia? Archiwalne zdjęciz z Zielonej Góry. To trzeba zobaczyć! Zobacz również: Trasa Aglomeracyjna i wyburzanie kamienicy przy ul. Dąbrowskiego w Zielonej Górze Na zdjęciu: Październik 2011. Wyburzanie budynku pod dawnym hotelu Polan.

Mariusz Kapała / GL