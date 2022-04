Zielona Góra. Tańczący Bór pomnikiem przyrody. Czym tak te sosny zachwyciły leśników i radnych? Leszek Kalinowski

Krzywe sosny, czy tańczące sosny to ciekawostka przyrodnicza, na którą zwraca uwagę wielu zielonogórzan i ich gości. Radni na wtorkowej sesji zgodzili się, by stały się one pomnikiem przyrody.