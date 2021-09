Zielona Góra! Teatralne Dni Seniora w Lubuskim, czyli darmowe spektakle dla emerytów

Dwa przedstawienia Lubuskiego Teatru specjalnie dla seniorów

Dyrektor Lubuskiego Teatru Roman Czechowski serdecznie zaprasza seniorów na dwa przedstawienia.

"Ławeczka" Aleksandra Gelmana to słodko-gorzka opowieść o mężczyźnie z przeszłością i kobietą po przejściach. Ona (Tatiana Kołodziejska)i On (Janusz Młyński) spotykają się przez przypadek w parku. On chciałby się wprosić na noc, ona pragnie miłości i stabilizacji. On – tajemniczy i oszczędny w słowach, ona subtelna i wrażliwa. Czy spotkanie na tytułowej ławeczce odmieni ich los? Być może gdzieś już kiedyś się poznali? Kameralny spektakl w reżyserii Roberta Czechowskiego to opowieść o potrzebie bliskości i zrozumienia, a także o tym, że relacja pomiędzy kobietą a mężczyzną to nieustanna gra pozorów.