Zielona Góra. Tegoroczny Marsz Równości dostał też oficjalny patronat marszałek Elżbiety Anny Polak. Organizatorzy się cieszą! [ZDJĘCIA]

To marzenie się spełniło. Patronat przyznała też marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Cały dzień się cieszymy - śmieje się Kacper Kubiak. - Żaden marsz nigdy nie miał dwóch patronatów marszałka i prezydenta. Przede wszystkim zrobiliśmy coś historycznego na skalę Polski. Tak wcześnie już dostaliśmy patronaty. I to podwójny! To świadczy bardzo dobrze o naszym regionie i mieście. Marzy nam się, żeby wzorem prezydentów Gdańska, Poznania te osoby pojawiły się u nas na marszu. Chociażby, żeby powiedzieć kilka słów. Lub też w ogóle w nim uczestniczyć. To mogłoby być symbolem współpracy samorządowej prezydenta i pani marszałek.