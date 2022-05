Zielona Góra. Tłumy na ryneczku przy Owocowej. Po ile dziś m.in. truskawki i szparagi? | CENNIK

Zielonogórzanie uwielbiają miejskie targowisko przy ulicy Owocowej. Jest to najczęściej wymieniane przez nich punkt, w którym regularnie od lat robią zakupy. To właśnie tutaj przyjeżdżają w każdą sobotę (czynne także we wtorki i czwartki), aby kupić świeże wędliny, warzywa, owoce, pieczywo, ryby. Znajdzie się również coś dla koneserów miodów z domowej pasieki, a także osób poszukujących sadzonek!

ZOBACZCIE CENY Z SOBOTY 14 MAJA 2022: