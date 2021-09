Zielona Góra To Diament. Rusza drugi etap budowy szkoły muzycznej. Cóż się w niej nie znajdzie? Zobacz! Leszek Kalinowski

Podpisanie umowy na drugi etap budowy szkoły muzycznej odbyło się we wtorek, 14 września, w zielonogórskim magistracie. Do końca 2023 roku uczniowie będą mogli się przenieść do nowej placówki. Na wejście do sal koncertowych jeszcze trochę poczekamy…