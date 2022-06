Zielona Góra to ja, czyli konkurs poetycki na wiersz z okazji 800-lecia Winnego Grodu rozstrzygnięty

Anna Urbańska z biblioteki Norwida podkreśla, że nikt się nie spodziewał takiego odzewu ze strony uczniów klas piątych, szóstych i siódmych szkół podstawowych, bo to do nich był kierowany konkurs na wiersz o Zielonej Górze. Dziś młodzi ludzie siedzą godzinami przed komputerem, telefonem, nie bardzo myślą o poezji. A jednak to nie do końca jest prawdą.