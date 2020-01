ZIELONA GÓRA. To już pewne! Niebezpieczne przejście na ul. Sulechowskiej zostanie zlikwidowane. Wiemy, kiedy to nastąpi!

O konieczności zlikwidowania przejścia dla pieszych na ulicy Sulechowskiej (przy markecie Dino) w Zielonej Górze mówi się już od dawna. Mieszkańcy od miesięcy apelowali, że w tym miejscu jest bardzo niebezpiecznie. – W godzinach szczytu trzeba czekać nawet 10 minut, żeby ktoś w końcu się zatrzymał. Mało tego! Czasami jeden samochód przepuści pieszego, a drugim pasem kierowca mknie jak szalony! Czy musi dojść do tragedii, by coś się zmieniło? – apelowali zielonogórzanie.

Na przejściu notorycznie dochodzi do potrąceń. Dwupasmowa jezdnia wyraźnie prowokuje kierowców do niebezpiecznych zachowań. Do jednego z tragicznych wydarzeń doszło na Sulechowskiej 7 listopada. Kierowca potrącił na przejściu dwóch pieszych. Uderzenie było na tyle silne, że w oplu rozbita została przednia szyba. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala.