Zielona Góra. To koniec zakazu, znów możemy używać rowerów miejskich!

Od początku mieszkańcy Zielonej Góry byli podzieleni, co do słuszności wprowadzenia zakazu dotyczącego jednośladów. – Dużo bardziej niebezpieczne jest korzystanie z transportu zbiorowego – argumentowali zielonogórzanie. Jak będzie teraz w kwestiach bezpieczeństwa?

- Uważam, że firma Nextbike, która odpowiada za rowery miejskie, powinna również przeprowadzać dezynfekcję pojazdów oraz paneli wykorzystywanych do ich wypożyczenia. Pracownicy firmy mogliby robić to na przykład każdego dnia rano. To na pewno zwiększyło poziom bezpieczeństwa. Apelowałbym do prezydenta Kubickiego, aby wprowadzić taką zasadę – przekonuje Budziński.