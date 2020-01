ZIELONA GÓRA. To nie żart. W Zielonej Górze odholowano 221 porzuconych samochodów! [ZDJĘCIA]

Czynności, jakie są wymagane w tym przypadku to ustalenie właściciela samochodu, skontaktowaniu się z nim osobiście lub poprzez wysłaną korespondencję i nałożenie na niego terminu na usunięcie wraku we własnym zakresie. Kiedy właściciel w wyznaczonym czasie nie podejmie żadnych czynności, strażnicy na miejsce wzywają lawetę, która usuwa pojazd.

Poszukiwania właściciela

Zdarza się, że ustalenie aktualnego właściciela pojazdu jest czasochłonne lub wręcz niemożliwe, ponieważ pojazdy są sprzedawane bez zgłoszenia tego w wydziale komunikacji, czasami nawet bez sporządzenia umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku funkcjonariusze docierają do kolejnych nabywców, aż ustalą tego, który na chwilę obecną posiada prawa własności auta. Problem pojawia się także wtedy gdy właściciel pojazdu zmarł i podlega on procedurze spadkowej, która jest długotrwała a potencjalni spadkobiercy do czasu zakończenia sprawy, nie poczuwają się do obowiązku zabezpieczenia auta.