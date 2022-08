Zielona Góra. Trwa rozbudowa zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Praca wre, mury pną się do góry

- Aż miło popatrzeć, jak mury pną się do góry - mówi Aldona Harlicka z Zielonej Góry. - Wszędzie są jakieś problemy z wykonawcami, inwestycje są przerywane, brakuje pieniędzy, rąk do pracy albo materiałów, które mocno podrożały. Trzeba więc szukać nowych źródeł finansowania. Dobrze, że tutaj roboty idą bardzo dobrze, zwłaszcza że to bardzo ważna inwestycja.