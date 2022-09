Zielona Góra. Trwają Bachanalia Fantastyczne 2022. Jakie atrakcje czekają nas w sobotę i niedzielę?

Jak podkreślają członkowie klubu, bycie w nim to niezwykła frajda, sposób na odreagowanie codziennych stresów. Ale to także sprawianie innym mieszkańcom frajdy. W bardzo różny sposób. Choćby – jak mówi Maciej Dobrowolski, wiceprezes Ad Astry, zapraszanie ich do studia nagrań czy na piątkowe wieczory gier planszowych ( siedzibie klubu w Krzywym Kominie przy ul. Fabrycznej jest ich ponad 500!).