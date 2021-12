Zielona Góra. Uwaga! Od poniedziałku, 20 grudnia, możemy głosować na 30 zadań z budżetu obywatelskiego 2022

Głosowanie potrwa dwa tygodnie

Zielonogórzanie zgłosili 43 po weryfikacji (urzędnicy sprawdzili, czy zadania mogą być zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, czy koszty nie przekraczają wskazanych sum, czy zadania dotyczą terenu, którego właścicielem jest miasto), zostało na liście 30 zadań, w tym 21 z tzw. starej Zielonej Góry i 9 z dzielnicy Nowe Miasto.

Od poniedziałku, 20 grudnia 2021, do 2 stycznia 2022 roku będziemy mogli głosować na zadania z listy. Uprawniony do tego

jest każdy zielonogórzanin, który dysponuje dwoma głosami (jeden na zadanie zlokalizowane w tzw. starej Zielonej Górze, drug- na zadania z Nowego Miasta). Projekty, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane. Ile ich będzie? Trudno dziś powiedzieć, wszystko zależy od tego, ile będą kosztować. Chodzi o to, by wyczerpać puli funduszy (6,5 mln zł) przeznaczoną na projekty ogólnomiejskie lub dzielnicowe.

Prezydent Janusz Kubicki zachęca do głosowania, bo jak mówi, to właśnie mieszkańcy wiedzą najlepiej, co jest im najbardziej potrzebne.

Pełna lista projektów wraz z numeracją, opisem oraz kosztorysem znajduję się na platformie poświęconej konsultacjom społecznym w naszym mieście: https://zielonagora.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski