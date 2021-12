Zielona Góra. Uwaga! Rewolucja w MZK. Znikają linie, zmieniają się trasy i godziny kursowania autobusów. Tylu nowości jeszcze nie było

W nowym rozkładzie jazdy grupę linii podstawowych będą tworzyły linie nr: 0, 5, 8, 14, 19. Autobusy tych linii będą podjeżdżały na przystanki co 15 minut w godzinach szczytu, co 20 minut poza godzinami szczytu, w ferie i wakacje, oraz część soboty a także co 30 minut w pozostałych godzinach i w dni świąteczne. Ponadto zwiększona zostanie liczba kursów do pętli PKP Nowy Kisielin na linii nr 0, a w dni robocze na godz. 6:00 do Parku Technologicznego w Nowym Kisielinie pracowników dowiozą dwa autobusy przegubowe tak, aby zwiększyć komfort podróżowania i zapewnić bezpieczeństwo.