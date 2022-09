Zielona Góra. Uwaga! Ulica zamknięta, autobusy będą jeździć inaczej. A od poniedziałku zmiany w rozkładzie MZK

W związku z korowodem, sobotę, 10 września, zamknięte całą dobę będą ulice: Długa (od ulicy 1. Maja do ulicy Reja, Moniuszki), Aleja Konstytucji 3. Maja (od ulicy Fabrycznej, Reja do ulicy Wrocławskiej) oraz Wrocławska (od Al. Konstytucji 3. Maja do ulicy Sienkiewicza).