Zielona Góra. W Janach mieszkańcy dbają o stary cmentarz. To magiczne miejsce

Stary cmentarz w Janach

Cmentarz znajduje się w lesie tuż przy drodze prowadzącej do obecnej dzielnicy Zielonej Góry. Nekropolia na co dzień wygląda na uporządkowaną, widać że okoliczni mieszkańcy dbają o to miejsce. Przy grobach zmarłych pojawiają się znicze, nie znajdziemy tutaj walających się śmieci. Warto też wiedzieć, że ba cmentarzu w Janach pochowano mieszkańców Janów (niem. Janny) narodowości niemieckiej o ewangelickiej przynależności wyznaniowej, którzy żyli w okolicy w latach 1815 - 1945. Dziś to miejsce wygląda niemal magicznie.

Dawniej Jany były miejscem obronnym. Z tego powodu w okolicy można napotkać na pozostałości niemieckich bunkrów i okopów. Kiedy władze rosyjskie zakazały luteranizmu do kaplicy w Janach na nabożeństwa przyjeżdżali okoliczni protestanci z Zawady, Przytoku, Nowego i Starego Kisielina.